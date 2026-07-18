В Монако задержана помощница украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, пытавшаяся проникнуть на место, где произошло покушение на него, сообщает Nice-Matin.

Девушка сломала печати, установленные на дверях здания. Как пишет издание, ее отправил сам бизнесмен, чтобы срочно забрать паспорта.

Ее задержали на несколько часов, а затем освободили из-под стражи. Обвинений предъявлено не было, поскольку полицейские не обнаружили в ее действиях злого умысла.

Взрыв в Монако прогремел 29 июня в районе 21:00 по местному времени (22:00 мск) на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла, расположенной недалеко от границы с Францией. У входа в жилой дом, где находился бизнесмен, сработало взрывное устройство. Ермолаев получил тяжелые ранения, сопровождавшая его женщина лишилась обеих ног, также пострадал 13-летний сын предпринимателя.