Американское издание Breitbart News разместило в своем официальном Instagram-аккаунте публикацию, посвященную выступлению президента Азербайджана Ильхама Алиева на IV Шушинском глобальном медиафоруме.

Материал был представлен многомиллионной аудитории издания: на аккаунт Breitbart News подписаны около 2 млн пользователей.

В публикации особо подчеркиваются высокая оценка Ильхамом Алиевым миротворческих усилий президента США Дональда Трампа и его ключевая роль в достижении исторического мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

«Дональд Трамп — человек, который любит мир и рассматривает его как возможность», — цитирует американское издание президента Азербайджана.

Как отмечает Breitbart News, Ильхам Алиев рассказал, что когда переговоры между Баку и Ереваном вышли на завершающую стадию, Трамп и его команда учли позицию Азербайджана, убедили армянскую сторону в преимуществах мирного урегулирования и создали условия, при которых подписание соглашения стало возможным. Ильхам Алиев напомнил, что в августе прошлого года в Белом доме Дональд Трамп принял его и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам встречи лидеры подписали совместную декларацию, а министры иностранных дел парафировали мирное соглашение. Кроме того, была создана совместная американо-азербайджанская рабочая группа, контролировавшая реализацию достигнутых договоренностей.

«Впервые на моей памяти американские официальные лица настолько строго выполнили данные обещания», — отметил президент Азербайджана.