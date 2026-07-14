Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю национального праздника.

«Уважаемый господин президент!

По случаю национального праздника Французской Республики направляю Вам и всему французскому народу свои поздравления.

Наши последние телефонные переговоры, а также встреча в Копенгагене в прошлом году и состоявшиеся в их ходе содержательные обсуждения вопросов азербайджано-французской повестки, нынешнего состояния и перспектив развития двусторонних отношений позволяют говорить о начале нового этапа в истории межгосударственных связей.

Уверен, что в интересах наших народов мы и впредь будем совместными усилиями в духе партнерства развивать отношения, имеющие глубокие исторические корни и богатые традиции, в экономической, культурной, образовательной и других сферах, представляющих взаимный интерес.

В этот праздничный день желаю народу Франции мира, благополучия и процветания», — говорится в поздравлении.