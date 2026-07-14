Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан регулярно становится объектом международных кампаний по дезинформации и дискредитации.

Выступая на IV Шушинском глобальном медиафоруме, он отметил, что в последние годы в стране проводится комплексная модернизация медиасферы. По его словам, реформы направлены на укрепление профессиональной журналистики, развитие институционального потенциала, повышение медиаграмотности, продвижение этических стандартов и адаптацию СМИ к стремительным технологическим изменениям, передает Report.

Гаджиев подчеркнул, что реформа медиа также призвана укрепить устойчивость к дезинформации, поддержать независимую журналистику и повысить доверие общества к средствам массовой информации.

По его словам, многие политики и эксперты отмечали масштабные кампании по распространению ложной информации против Азербайджана. Он подчеркнул, что Баку проверяет подобные сообщения и отвечает на них, опираясь на факты.

При этом помощник президента отметил, что сегодня отстаивать правду стало сложнее, поскольку, некоторые технологические гиганты и отдельные структуры, которые должны поддерживать профессиональную журналистику, сами участвуют в распространении дезинформации.

Гаджиев призвал правительства, СМИ, технологические компании, научное сообщество и гражданское общество совместно работать над созданием прозрачной, достоверной и подотчетной информационной среды. По его словам, восстановить доверие можно посредством диалога, профессиональной журналистики и взаимного уважения.