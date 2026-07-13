Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев 13 июля в рамках IV Шушинского глобального медиафорума встретился с министром информации Сирии Халедом Фавазом Зааруром и заместителем министра по вопросам цифровых медиа Мухаммедом Тафраном.

На встрече с удовлетворением было отмечено успешное развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Сирией во всех сферах.

Особо подчеркнута важная роль встреч лидеров двух стран и визита президента Сирии в Азербайджан в развитии отношений между нашими странами. Также обсуждены вопросы сотрудничества наших стран в сфере информации и медиа.

Хикмет Гаджиев выразил благодарность министру информации Сирии за участие в Шушинском глобальном медиафоруме. Он отметил, что в следующем году Азербайджан примет на себя председательство в Организации исламского сотрудничества и примет Саммит организации. Помощник президента также сообщил, что в этих рамках в Азербайджане будет проведено совещание министров информации стран-членов ОИС, и пригласил сирийского министра к участию в данном мероприятии.

В ходе беседы также были затронуты вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Сирией в культурно-гуманитарной и образовательной сферах, высоко оценен проект поддержки Азербайджаном ремонта и восстановления школ в Сирии в рамках ИСЕСКО. Было отмечено, что это является примером дружбы между нашими странами.

На встрече была высоко оценена постоянная поддержка Азербайджаном политического единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии.