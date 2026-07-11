Большинство граждан Израиля не доверяют премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Соответствующие результаты показал опрос, организованный телеканалом Channel 12.

Согласно полученным данным, уровень недоверия к главе правительства достиг отметки в 60%. При этом доверие политику выразили лишь 38% респондентов.

Примерно месяц назад схожее исследование провел аналитический центр Israel Democracy Institute. Его итоги продемонстрировали, что порядка 60% израильтян не желают видеть Нетаньяху на посту премьера после предстоящих в текущем году парламентских выборов.