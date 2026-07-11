Россия привержена договоренностям с США по Украине, достигнутым на Аляске в августе 2025 года, но необходимо убедить Киев, чтобы он также принял эти договоренности.

Такое мнение высказал глава турецкого МИД Хакан Фидан.

«В прошлом месяце я был в России, у меня были встречи с коллегами и некоторыми сотрудниками разведки и служб безопасности. Меня также принимал президент [Владимир] Путин. Он неоднократно заявлял публично и во время нашей встречи также сказал, что привержен соглашению, достигнутому на Аляске. Но для танго нужны двое, поэтому одностороннее обязательство может быть не очень успешным, если другая сторона, то есть украинцы, также не убеждены в этом. Думаю, нам необходимо приложить усилия для этого. Нужно, чтобы они тоже сосредоточились на этом», — приводит высказывания турецкого министра портал T24.