Сборная Армении не примет участия в чемпионате мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 17 лет, который пройдет в Баку с 27 июля по 2 августа.

По данным армянских СМИ, при этом на турнире выступят два спортсмена армянского происхождения, представляющие другие страны. В соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 60 кг за сборную России заявлен Сергей Кармрян, а в женской борьбе в категории до 53 кг за Молдову выступит Руслана Карапетянц.

Ранее стало известно, что от участия в чемпионате мира в Баку также отказался американский борец армянского происхождения Галуст Грегори Торосян.