Сегодняшние трудности с топливом в России — временные, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи», — сказал он на совещании с кабинетом министров РФ, говоря о ситуации с топливом.

Как отметил Путин, связано это в том числе с попытками противника сорвать сезон отпусков россиян.

По его словам, российская энергосистема обладает высоким запасом прочности.

Путин подчеркнул, что киевские власти стремятся нанести ущерб российской экономике и создать нервозность в обществе, но «эта задача невыполнимая».

«Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире», — сказал глава государства.

Президент РФ обратил внимание на то, что нужно обеспечить потребности государственных органов и правоохранителей в топливе, при этом и обычные граждане не должны ощущать проблем.

«Нужно, безусловно, обеспечить потребности государственных органов, органов правопорядка, силовых структур, это очевидно. Но и имея в виду, что и граждане не должны чувствовать особой нагрузки», — отметил Путин.

По его словам, крупные нефтяные компании должны выдавать нужный продукт и независимым автозаправкам, а не «зажимать» топливо в своей распределительной сети.

«Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться, чтобы они тоже не «зажимали» продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС», — поручил президент.

Путин подчеркнул, что большие компании, такие как «Роснефть», работают и с малыми частными АЗС, «работа должна дать результат».

«Что касается вертикально интегрированных компаний, в том числе и прежде всего «Роснефти», которая работает активно в восточных регионах, то компания где-то на 89% сейчас от суточного розничного потребления в регионе осуществляет поставки. В том числе работает и с частными компаниями, и с частными АЗС, заключили несколько контрактов на этот счет. Надеюсь, что эта работа даст свой позитивный результат», — отметил он.

Президент РФ назвал также востребованным привлечение малого и среднего бизнеса к нефтепереработке и расширение сети НПЗ.

«Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере [нефтепереработки] тоже востребовано и тоже поощряется, будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы, чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб», — отметил глава государства.

Путин исключил наличие проблем с горючим в сельском хозяйстве.

«Как мне докладывал Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено. И, надеюсь, что так и будет», — сказал он.

Президент дал поручение вице-премьеру Александру Новаку и министру транспорта Андрею Никитину делать оперативные доклады по решению проблем в топливной сфере. Еще одним адресатом отчетов должен стать председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Прошу оперативно принимать решения и Александру Валентиновичу, и министру транспорта в оперативном режиме мне постоянно докладывать — мне и председателю правительства, разумеется», — заявил Владимир Путин.