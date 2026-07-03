В Батуми задержан гражданин Азербайджана, находившийся в международном розыске по линии Интерпола.

Как сообщили в МВД Грузии, сотрудники Главного управления Аджарии Центрального департамента криминальной полиции задержали гражданина Азербайджана, разыскиваемого по Красному циркуляру Интерпола.

По данным ведомства, мужчина находился в международном розыске по запросу правоохранительных органов Азербайджана по обвинению в совершении ряда тяжких преступлений. В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий он был задержан в Батуми.

В настоящее время в отношении задержанного проводятся предусмотренные законодательством процедуры экстрадиции.

