В 2025 году российские военнослужащие прошли секретную подготовку на военных объектах армии Китая. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Агентство утверждает, что программа была согласована на уровне министра обороны России.

В секретном российском документе, с которым ознакомилось Reuters, прямо упоминается внутренний указ министра обороны Андрея Белоусова, изданный в августе 2025 года. В документе говорилось, что в соответствии с решением Белоусова делегация российских вооруженных сил отправилась в Китай для участия в учениях на объектах Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

По данным издания, один из курсов проходил в Пекине и был посвящён радиационной, химической и биологической защите. В материалах также говорится об участии высокопоставленных российских и китайских офицеров.

Китай отверг обвинения и заявил, что сохраняет прежнюю позицию по российско-украинской войне и не оказывает военной поддержки.

Кремль официально доклад не комментировал, ранее российские власти называли подобные сообщения недостоверными.

В ЕС заявили, что изучают информацию и оценивают возможные последствия для отношений с Пекином.