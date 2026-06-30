Власти Польши отказались передавать Украине истребители МиГ-29 из-за того, что Киев не поделился с Варшавой беспилотными технологиями. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Между Польшей и Украиной существовала договоренность о том, что Киев поделится с Варшавой своим опытом применения беспилотников на поле боя, рассказал министр. По его словам, это был символический, но очень важный жест. В обмен Польша должна была передать Украине истребители МиГ.

Однако Украина, вначале согласившись, затем отказалась от этих договоренностей, сказал Косиняк-Камыш. «Не будет МиГов для Украины, потому что нет беспилотников — или, точнее, возможностей в сфере беспилотников — для Польши», — добавил он.