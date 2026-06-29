В Центре Гейдара Алиева в понедельник в рамках Недели тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда, состоялся премьерный показ короткометражного фильма «Наша семья — тюркский мир», созданного на основе технологий искусственного интеллекта.

Как сообщает «Азертадж», затем прошла панельная сессия на тему «Деятельность международных организаций тюркского сотрудничества во имя общих целей: Тюркский мир как единая семья».

Выступивший на панельной сессии президент Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), академик Иса Габиббейли сказал, что Распоряжение о праздновании 100-летия Первого тюркологического съезда, подписанное президентом Ильхамом Алиевым, является проявлением высокой государственной заботы, оказываемой в Азербайджане тюркологическому наследию и общим ценностям тюркского мира. По его словам, данное Распоряжение выражает как высокую оценку заслуг участников исторического съезда, прошедшего в Баку в 1926 году, так и отражает внимание, уделяемое развитию современной тюркологии.

Академик подчеркнул, что развитие идей Первого тюркологического съезда в соответствии с вызовами XXI века является одной из важнейших задач. В связи с этим особое значение представляют развитие цифровой тюркологии, реализация общих научных проектов и проведение тюркологических исследований на основе современных технологий. Он добавил, что НАНА расширяет сотрудничество с Тюркской академией и научными учреждениями братских стран в направлении проведения совместных исследований, выпуска совместных публикаций и изучения классического наследия.

Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев отметил, что сегодня тюркский мир укрепляет свою деятельность как одна семья в сфере науки, культуры и мысли.

«Наши языки, история и география могут отличаться. Однако эти различия не разделяют нас, а наоборот, составляют богатство нашей общей цивилизации», — подчеркнул он.

Президент Международной тюркской академии Шаин Мустафаев сказал, что организации тюркского сотрудничества к настоящему времени сыграли важную роль в укреплении интеграции между тюркскими государствами. По его словам, сложившиеся геополитические условия требуют развития сотрудничества с помощью новых механизмов.

«Одной из главных задач является дальнейшее совершенствование координации между организациями и более эффективное использование имеющихся ресурсов. В то же время механизмы сотрудничества должны быть адаптированы к динамике развития наших государств и новым геополитическим реалиям», — отметил он.

Президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова подчеркнула, что сегодня, как и сто лет назад, ученые, интеллигенция, государственные деятели тюркского мира и представители международных организаций собрались в Баку для обсуждения общего будущего.

По ее словам, Первый тюркологический съезд был не просто мероприятием, на котором обсуждались вопросы языка и алфавита, но и вошел в историю как важнейшая платформа, послужившая сохранению общей культурной памяти, изучению исторического наследия и развитию научно-культурного сотрудничества между тюркскими народами.

В завершение панельной сессии состоялось вручение памятных нагрудных знаков, учрежденных в связи со 100-летним юбилеем Первого тюркологического съезда.

Нагрудные знаки генсек ТЮРКСОЙ С.Раев вручил академикам Рафаэлю Гусейнову и Низами Джафарову. Затем памятными нагрудными знаками были награждены представители Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Туркменистана.