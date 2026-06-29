Возобновление работы «Русского дома» в Азербайджане отвечало бы интересам обеих сторон.

Об этом в интервью RTVI рассказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли подвижки в этом вопросе.

«Мы исходим из того, что после того, как мы совместными усилиями преодолели достаточно сложный, непростой период в наших отношениях, связанный с катастрофой азербайджанского пассажирского лайнера близ казахстанского города Актау в декабре 2024 года, необходимо — и это отвечало бы, на наш взгляд, интересам обеих сторон — в полном объёме восстанавливать наши связи, нарушенные в упомянутый период, включая и решение упомянутого вами вопроса. Так что над этим тоже будем работать», — пояснил Михаил Галузин.

Дипломат подтвердил, что во время предстоящего визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москве рассчитывают «обсудить с азербайджанскими коллегами весь комплекс вопросов российско-азербайджанских отношений, включая политическую, торгово-экономическую и, что немаловажно, культурно-гуманитарную двустороннюю повестку дня».