Россия и Азербайджан урегулировали все вопросы, связанные с последствиями крушения пассажирского самолета авиакомпании AZAL 25 декабря 2024 года.

Об этом в интервью RTVI рассказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что вопрос с компенсациями уже полностью решен и что они полностью выплачены.

«Вы знаете, мы урегулировали все вопросы, связанные с последствиями крушения азербайджанского авиалайнера. Но эти вопросы касаются, сами понимаете, конкретных людей, переживших тяжёлую трагедию, переживших невосполнимую утрату. Поэтому я, честно говоря, не хотел бы здесь вдаваться в подробности», — рассказал Михаил Галузин RTVI.