Участника войны с Украиной Александра Лунина, записавшего видеообращение к Владимиру Путину с предупреждением о возможном военном мятеже, арестовали на 11 суток. Об этом сообщили в его Telegram-канале со ссылкой на супругу.

По словам жены, в ночь на 27 июня в их доме в Воронежской области прошел обыск: силовики изъяли компьютеры, ноутбуки и носители информации. Сам Лунин незадолго до этого уехал в Москву и перестал выходить на связь.

25 июня он опубликовал обращение, в котором заявил о пытках и насилии в армии, а также пригрозил, что без встречи с президентом и выступления в телеэфире «армия развернет оружие против Кремля». Ролик за сутки набрал около 12 млн просмотров. В Кремле позже заявили, что знают о видео, но не успели с ним ознакомиться.