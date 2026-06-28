В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, при этом утром местами возможны кратковременные дожди, юго-западный ветер утром сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 17-20° тепла, днем 23-28° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 55-65 %.

В большинстве районов Азербайджана ожидается погода без осадков, однако днем в горных и предгорных районах не исключается дождь, местами интенсивного характера, а также грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен туман. Прогнозируется западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-20° тепла, днем 27-32° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 16-21°, местами воздух прогреется до 25-28° тепла.