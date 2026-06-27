На турнире UFC Fight Night Baku, проходящем в столице Азербайджана, завершился очередной поединок предварительного карда.

В среднем весе представитель Узбекистана Нурсултон Рузибоев встретился с россиянином Андреем Пуляевым.

Бой завершился уже в первом раунде: Рузибоев провел удушающий прием и вынудил соперника сдаться, одержав досрочную победу.

Турнир UFC Fight Night Baku продолжается на Национальной арене гимнастики. В главном событии вечера азербайджанский боец Рафаэль Физиев встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом в легком весе.