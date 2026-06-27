На турнире UFC Fight Night Baku, проходящем на Национальной арене гимнастики в столице Азербайджана, состоялся очередной поединок предварительного карда.

Австралийский боец турецкого происхождения Каан Офли встретился с представителем Колумбии Хавьером Рейесом в полулегкой весовой категории. Поединок завершился уже в первом раунде: Офли заставил соперника капитулировать, успешно проведя удушающий прием.

Победа стала одной из самых быстрых на предварительном карде турнира.

Главным событием вечера станет бой азербайджанского легковеса Рафаэля Физиева против мексиканца Мануэля Торреса, который возглавит первый в истории турнир UFC, проходящий в Баку.