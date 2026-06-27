Азербайджанский боец смешанных единоборств Тахир Абдуллаев успешно дебютировал на турнире UFC Fight Night Baku, одержав досрочную победу над представителем Бразилии Джефферсоном Насименту.

Поединок в полусредней весовой категории завершился в третьем раунде, когда Абдуллаев добился победы досрочно, не оставив сопернику шансов продолжить бой.

Турнир UFC впервые проходит в столице Азербайджана на Национальной арене гимнастики и стал одним из крупнейших международных спортивных событий года в стране.

Позже вечером состоится главный бой турнира, в котором азербайджанский легковес Рафаэль Физиев встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом.