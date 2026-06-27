Авиакомпания AZAL отменила все рейсы по маршруту Баку—Нахчыван, запланированные на 27 июня, из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Нахчывана.

Как сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), причиной отмены стали грозы, наблюдаемые в районе аэропорта назначения.

Пассажирам пообещали предоставить дополнительную информацию обо всех возможных изменениях. После стабилизации погодных условий выполнение рейсов будет возобновлено в штатном режиме.

В AZAL подчеркнули, что все решения принимаются исключительно в интересах безопасности пассажиров и экипажей и соответствуют международным стандартам авиационной безопасности.