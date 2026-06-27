Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются интенсивные осадки.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, местами возможны грозы, сильный северо-западный ветер к вечеру ослабнет.

Температура воздуха составит ночью 18-21°, днем — 23-27° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 80-85%, днем — 55-60%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах прогнозируются интенсивные ливни и град, местами осадки могут быть сильными. К вечеру в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 16-20°, днем — 24-29° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 15-20°, местами 23-26° тепла.