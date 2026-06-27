Центральный совет «Ай Дата» Армянской революционной федерации (АРФД) в очередном жёстком заявлении обвинил Никола Пашиняна в попытке установить «диктатуру» партии «Гражданский договор». По мнению дашнаков, премьер, получивший менее 50% голосов на выборах, игнорирует мнение более полумиллиона граждан Армении, которые «не согласны» с прекращением «карабахского движения». Организация также возмущена тем, что Пашинян якобы пытается лишить армянскую диаспору права голоса и оправдывает действия Азербайджана, называя их «зеркальными реакциями».

Это заявление — не просто риторика одной партии. Это открытое продолжение реваншистской повестки, которую армянское лобби и радикальные силы активно продвигают как внутри Армении, так и за её пределами. Они по-прежнему отказываются признавать новые реалии региона и открыто настаивают на территориальных претензиях к Азербайджану.

Классическая армянская схема уже давно известна: официальный Ереван часто дистанцируется от наиболее одиозных заявлений, делая вид, что «это не мы, это диаспора и старые партии». Однако именно такая позиция создаёт опасный вакуум. Пока Пашинян и его команда предпочитают отмалчиваться или делать двусмысленные комментарии, реваншистские инициативы продолжают отравлять международное информационное пространство.

В Вашингтоне Армения вместе с Азербайджаном подписала документ, который должен был заложить основу мирного процесса. Но на международной арене складывается парадоксальная картина: за мирную повестку последовательно и системно борется преимущественно Баку, в то время как Ереван занимает позицию стороннего наблюдателя. Все реваншистские выпады, пропаганда ненависти и попытки пересмотреть итоги Второй Карабахской войны остаются без жёсткого и публичного ответа со стороны армянских властей.

Хрупкий мир, который формируется в регионе, нельзя поддерживать только словами и подписями под документами. Его необходимо укреплять конкретными действиями. Это подразумевает: во-первых, чёткое и последовательное осуждение реваншистской риторики как внутри страны, так и на международных площадках. Во-вторых, борьбу с языком ненависти в армянском обществе и диаспоре. В-третьих, прекращение политики двойных стандартов, когда внутри Армении говорят одно, а за рубежом лобби продвигает совсем другое.

Отход Еревана в сторону от активной борьбы с этими силами прямо противоречит духу вашингтонской повестки и тем обязательствам, которые Армения взяла на себя. Пока Пашинян будет позволять «Ай Дата» и подобным структурам безнаказанно раскачивать ситуацию, любые разговоры о мире будут восприниматься как тактическая уловка, а не как стратегический выбор.

Азербайджан же продолжает последовательно демонстрировать приверженность мирному развитию региона. Мы готовы к нормализации отношений, но только при условии полного отказа Армении от реваншистских иллюзий и территориальных претензий. Полутона и отстранённость здесь недопустимы. Мир в Южном Кавказе будет прочным лишь тогда, когда Ереван начнёт бороться с реваншизмом не на словах, а на деле — как внутри страны, так и на всех международных фронтах.

Время красивых заявлений прошло. Пришло время ответственных действий.