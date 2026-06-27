Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой ветреной и дождливой погодой.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, дождливая погода, наблюдаемая в ряде регионов страны, сохранится до вечера 28 июня. В отдельных районах, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове в ночь с 27 на 28 июня, ожидаются сильные дожди, местами возможны подтопления, на горных реках — кратковременные сели и паводки. Также прогнозируются грозы и порывистый ветер.

В связи с этим МЧС напомнило о необходимости соблюдения правил безопасности.

Для защиты от подтоплений, а также селей и паводков гражданам рекомендуется держаться подальше от опасных участков. В случае возникновения угрозы следует немедленно подняться на ближайшую возвышенность и строго выполнять указания спасателей.

Во время грозы необходимо отключить электроприборы от сети, не пользоваться телефонами, находясь на открытой местности, не приближаться к линиям электропередачи, молниеотводам, водосточным трубам и антеннам. Также не следует укрываться под высокими деревьями — безопаснее выбрать более низкое место. При нахождении в автомобиле рекомендуется остановиться, поднять стекла и дождаться окончания грозы.

При сильном ветре МЧС советует держаться подальше от легких конструкций, временных сооружений, зданий с наружными элементами, рекламных щитов, опор линий электропередачи и высоких деревьев.

Кроме того, ведомство призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку сильный ветер способствует быстрому распространению огня и затрудняет тушение пожаров.

МЧС также напоминает отдыхающим об опасности купания в море в такую погоду, а владельцам маломерных судов — о запрете выхода в море.