США временно приостановили часть санкций против Венесуэлы, чтобы облегчить доставку гуманитарной помощи после двойного землетрясения, потрясшего страну в среду.

Это решение закреплено в лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Она до 23 октября разрешает все связанные со спасательными работами операции, которые были бы запрещены в обычных условиях, сообщает «Евроньюс».

По данным Минфина США, мера позволит осуществлять «обработку» и «перевод» средств, включая платежи из третьих стран, при условии, что они напрямую связаны с реагированием на стихийное бедствие.

Тем не менее лицензия не предусматривает разблокировку замороженных активов и других операций, запрещенных последовательными указами Белого дома. Цель, подчеркивают в Вашингтоне, – убрать любые финансовые барьеры, которые могли бы затруднить поступление гуманитарной помощи в критический момент.