Начало Украиной переговоров о вступлении в ЕС не означает их успешного завершения. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

«Необходимо, однако, помнить об одном — начало переговоров о вступлении в ЕС не означает их успешного завершения», — сказал Сикорский в эфире телеканала TVN24.

«Некоторые переговорные разделы будут очень трудными, и будет необходимо разработать решения, выгодные для обеих сторон», — подчеркнул польский дипломат.

Он также обратил внимание на преимущество Польши как страны ЕС в этих переговорах.

«Польша, как государство — участник Евросоюза, обладающее правом вето, находится в этой связи в преимущественном положении», — отметил политик.

По данным опросов, почти 60% поляков не поддерживают вступление Украины в ЕС.