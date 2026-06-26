Великобритания предоставила гарантии Всемирному банку (ВБ) на выделение Киеву кредита в размере $1 млрд для поддержки неотложных бюджетных потребностей Украины. Об этом говорится в заявлении правительства Соединенного Королевства, передает ТАСС.

$500 млн будут направлены на поддержку проекта ВБ общей стоимостью $3,35 млрд по привлечению финансирования и инвестиций со стороны частного сектора, а также на создание рабочих мест для квалифицированных специалистов. Еще $500 млн будут выделены на реализацию программы социальной защиты общей стоимостью $880 млн, которая софинансируется Японией и Германией.

Вместе с гарантиями государств-партнеров размер очередного транша финансовой помощи Киеву составит $4 млрд, заметили в британском правительстве.