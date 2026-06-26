Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 920 человек, сообщил спикер парламента страны Хорхе Родригес. Более 50 тысяч считаются пропавшими без вести.

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес представил новый отчет о жертвах двойного землетрясения, которое два дня назад потрясло страну: по последним данным, погибли 920 человек, еще 3 360 получили травмы. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер заявил AFP, что, по оценкам организации, более 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести.

Венесуэла, где произошло сильнейшее за последние сто лет землетрясение, принимает помощь от разных стран и международных организаций.