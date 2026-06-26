В Баку в рамках председательства Азербайджана на 2024–2026 гг. в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) состоялось 9-е заседание Молодежного совета СВМДА.

На церемонии открытия прозвучал государственный гимн.

Затем министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай в своих выступлениях отметили, что углубление сотрудничества между молодежью в рамках СВМДА, обмен опытом и поддержка совместных инициатив внесут вклад в формирование более инклюзивных, инновационных и устойчивых городских сообществ. Вслед за этим был продемонстрирован видеоролик.

В мероприятии, посвященном теме «Участие молодежи в содействии устойчивому городскому развитию», приняли участие в общей сложности 120 представителей из 17 стран-членов СВМДА.

После утверждения повестки дня заседание продолжило свою работу под председательством заместителя министра молодежи и спорта Индиры Гаджиевой. В рамках заседания были заслушаны выступления глав делегаций, обсужден документ Рекомендаций 9-го заседания Молодежного совета СВМДА.

Во второй половине дня была организована обучающая сессия с целью подготовки к конкурсу «Речь и дебаты среди молодежи стран СВМДА». На сессии для участников был проведен тренинг по техникам дебатов и формату Карла Поппера, предоставлена подробная информация о тематике конкурса и темах дебатов.