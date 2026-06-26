Более 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести в Венесуэле после землетрясения, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер.

«Это чрезвычайно сложная спасательная операция. Более 50 тысяч человек числятся пропавшими без вести, более 500 погибли, поэтому разбор завалов представляет собой колоссальную задачу», — приводит его слова Agence France-Presse (AFP).

По свидетельству корреспондентов AFP, находящихся в зоне бедствия, повсюду видны разрушенные здания и огромные завалы. Семьи продолжают искать людей, которые могут оставаться под руинами.

Агентство напоминает, что землетрясения сопоставимой магнитуды в прошлом приводили к значительно большему числу жертв. Так, в Гаити в январе 2010 года погибли более 200 тысяч человек, в Кашмире в октябре 2005 года — около 73 тысяч, на границе Турции и Сирии в феврале 2023 года — почти 53,5 тысяч.