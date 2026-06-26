Правительство Грузии успешно провело важные переговоры с Азербайджаном, в результате которых страна получила гарантию поставок более 2 миллиардов кубометров газа по оптимальной цене, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе во время ежегодного выступления с докладом в парламенте.

По его словам, в отчетный период в рамках процесса газификации к газоснабжающей сети было подключено более 60 населенных пунктов, что охватило около 10 000 домохозяйств, сообщают грузинские СМИ.

«Процесс газификации продолжался. За отчетный период к газоснабжающей сети было подключено более 60 населенных пунктов, что охватывает примерно 10 000 абонентов, то есть 10 000 домохозяйств. Мы провели очень важные переговоры с нашей дружественной страной Азербайджаном по вопросу поставок газа, что имеет принципиальное значение для нашей страны, и эти переговоры были успешно завершены Министерством экономики. Мы обеспечили гарантию поставок в объеме свыше 2 миллиардов кубометров — гарантию объема по оптимальной, приемлемой цене.

Я хочу поблагодарить Министерство экономики и наших азербайджанских партнеров за переговоры и достигнутый результат. Это очень важно для энергетической безопасности страны», — отметил Кобахидзе.