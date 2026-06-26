Государственная служба скорой медицинской помощи во Франции зарегистрировала более полусотни смертей в Париже в течение четверга, ставшего одним из самых жарких дней за всю историю метеонаблюдений на территории республики.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В общей сложности за прошедшие сутки во французской столице было зафиксировано 55 смертей, тогда как в обычное время смертность составляет примерно 10 человек за день. Среди них 25 умерли от сердечного приступа, 30 — по иным причинам.

Телеканал уточняет, что не во всех случаях причиной смерти являлась жара, однако подчеркивает, что столь сильный рост смертности отражает последствия погодной аномалии. BFMTV также подчеркивает, что речь идет лишь о данных одной только службы скорой помощи SAMU без учета данных спасательной службы, частных врачей или крупнейшей в стране федерации ассоциаций медработников SOS Medecins.