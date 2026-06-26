Азербайджан является надежным партнером НАТО на Южном Кавказе – регионе, имеющем важное значение для североатлантического альянса.

Как сообщает Report, об этом заявил спецпредставитель Генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Кевин Гамильтон в ходе первого официального визита в Азербайджан.

Партнерство между НАТО и Азербайджаном охватывает как политический диалог, так и практическое сотрудничество в целом ряде областей, в частности в сфере оперативной совместимости, оборонного планирования и образования, а также противодействия гибридным угрозам, говорится в сообщении.

Гамильтон в ходе визита приветствовал дальнейшие шаги в рамках армяно-азербайджанского мирного процесса как ключевого фактора стабильности в регионе. Он отметил прагматизм и конструктивный подход обеих сторон.

Спецпредставитель подчеркнул многолетний вклад Азербайджана в деятельность альянса, в том числе в миссии и операции под руководством НАТО. Также он указал на продолжающуюся работу по доработке Индивидуальной программы партнерства (ИПП) между НАТО и Азербайджаном.

Важной частью сотрудничества, по словам Гамильтона, является вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы.