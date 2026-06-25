Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле достигло 188, еще 1 520 человек получили ранения. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес, его выступление транслировал телеканал VTV.

«К настоящему моменту мы с сожалением вынуждены сообщить о 188 венесуэльцах, погибших в результате землетрясения. 1 520 раненых уже доставлены в больницы и в данный момент получают помощь. 157 человек числятся пропавшими без вести», — сказал он.

«На данный момент мы располагаем данными о более чем 200 людях, заблокированных под обломками зданий, и мы ведем напряженную борьбу со временем, чтобы спасти большинство из них», — подчеркнул глава Национальной ассамблеи.

Землетрясение повредило как минимум 250 зданий в Венесуэле, сказал Родригес.