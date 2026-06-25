В Гааге состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Нидерландов.

Азербайджанскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Фариз Рзаев, а нидерландскую – замминистра Марсель де Винк, сообщили в МИД Азербайджана.

В рамках встречи стороны провели обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития азербайджано-нидерландских отношений, а также рассмотрели вопросы региональной и глобальной повестки.

Стороны подчеркнули важность проведения взаимных официальных визитов, поддержания регулярных контактов и проведения встреч в рамках международных мероприятий в целях углубления политического диалога.

Состоялся обмен мнениями о приоритетных направлениях для расширения экономического сотрудничества, а также в сферах культуры, науки и образования.

В ходе консультаций была предоставлена ​​информация о текущей ситуации в регионе, о мирном процессе между Баку и Ереваном, а также о масштабных строительно-восстановительных работах и разминировании на освобожденных территориях Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями по вопросам международной повестки, поделились позициями по сотрудничеству на многосторонних платформах и взаимной поддержке выдвинутых кандидатур.

В ходе консультаций также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита Ф.Рзаев также провел встречи с рядом официальных лиц Нидерландов и принял участие в круглом столе, организованном ведущими аналитическими центрами.