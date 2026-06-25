Представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев встретился в Лондоне с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Об этом М. Бабаев сообщил в своем аккаунте в соцсети X.

«Рад встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в рамках Лондонской недели климатических действий», — отметил он.

По словам Бабаева, стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в рамках COP29 в Баку в 2024 году, и подготовку к конференции COP31, которая состоится в Турции.

«Также мы обменялись мнениями об ускорении мер по сокращению выбросов метана, увеличении масштабов климатического финансирования и укреплении международного сотрудничества для превращения климатических обязательств в конкретные результаты», — уточнил он.