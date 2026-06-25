Генеральная прокуратура Армении направила в Центральную избирательную комиссию ходатайство о лишении неприкосновенности лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

В ведомстве не уточнили, в рамках какого уголовного производства подано ходатайство.

По информации ряда армянских СМИ, вопрос может быть рассмотрен после того, как 26 июня Конституционный суд обсудит обращения политических сил, оспаривающих итоги парламентских выборов 7 июня.

Также сообщается о том, что член партии «Сильная Армения» Алик Алексанян останется под арестом.

По словам адвоката Лианы Гаспарян, Апелляционный уголовный суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения, примененной в отношении Алексаняна.