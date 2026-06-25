Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился в четверг со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдаленой Гроно, сообщает Управлении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений между Азербайджаном и Евросоюзом, а также по вопросам региональной повестки.

Стороны подчеркнули, что существующий политический диалог, взаимные визиты на высоком уровне и интенсивные контакты вносят важный вклад в развитие отношений между Азербайджаном и ЕС. В этом контексте отмечалось значение визита, совершенного в этом году в Азербайджан президентом Совета ЕС Антониу Коштой, с точки зрения углубления взаимопонимания и продвижения повестки дня сотрудничества.

Было рассмотрено текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в политической, экономической, энергетической, транспортно-коммуникационной и других сферах, а также достигнутые договоренности.

Заместитель министра Э.Мамедов проинформировал противоположную сторону о последних событиях в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и по мирной повестке дня. Отмечалась важность использования существующих возможностей для завершения мирного процесса, своевременного выполнения обязательств и укрепления взаимного доверия.

Стороны подчеркнули важность продолжения сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе диалога и консультаций между Азербайджаном и ЕС по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по другим актуальным вопросам, включенным в региональную и международную повестку.