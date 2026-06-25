Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за начало мирных переговоров по российско-украинскому конфликту и заявил о необходимости заморозить линию фронта для прекращения боевых действий.

С таким обращением к Москве он выступил на конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске. По его словам, настал момент для перехода к переговорному процессу и поиску путей завершения кровопролития.

При этом Мерц подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Германии остается для Берлина непоколебимым обязательством и не ставится под сомнение.