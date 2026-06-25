Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня принял участие в Конференции по восстановлению Украины, проходящей в городе Гданьск.

Как сообщает МИД Азербайджана, в ходе обсуждений Джейхун Байрамов рассказал о продолжающейся гуманитарной помощи, оказываемой Азербайджаном Украине, включая программы реабилитации для украинских детей и инициативы по восстановлению, направленные на поддержку пострадавших граждан.

В ходе мероприятия была подчеркнута важность международной солидарности в преодолении гуманитарных последствий конфликтов, а также в реализации процессов послевоенного восстановления.

Министр вновь подтвердил готовность Азербайджана продолжать оказывать гуманитарную поддержку Украине.