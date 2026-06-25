В результате комплексных оперативно-розыскных и таможенных контрольных мероприятий, проведённых сотрудниками Астаринской таможни, была обнаружена и изъята из незаконного оборота большая партия марихуаны.

Как сообщили в ГТК, сообщается, что на таможенном посту «Астара» транспортное средство, перевозившее цветную капусту через территорию Азербайджана из Ирана в Россию, было подвергнуто таможенному досмотру с применением стационарного рентгеновского оборудования и служебной собаки кинологической службы.

В ходе досмотра на одном поддоне в 160 упаковках, замаскированных под вид цветной капусты и скрытых от таможенного контроля, было обнаружено 90 килограммов 945 граммов марихуаны.

По факту ведётся расследование.

