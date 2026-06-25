В Кремле призвали не верить сообщениям о том, что президент США Дональд Трамп якобы поддержал усиление военного давления Украины на Россию, включая удары вглубь российской территории. Об этом ранее писали Kyiv Independent и Financial Times со ссылкой на источники.

«Украинским СМИ верить нельзя — это первое. Второе: мы совсем недавно слышали заявления господина Трампа о том, что после того, как закончится их история с конфликтом вокруг Ирана, он снова собирается прикладывать усилия в плане украинского урегулирования», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что в Москве ожидают продолжения диалога с Вашингтоном.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что публикация Kyiv Independent «не отражает действительность» и является попыткой «выдать желаемое за действительное».