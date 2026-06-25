Евразийский банк развития (ЕАБР) рассматривает возможность расширения географии своей деятельности. В список потенциальных партнеров вошли 11 государств, включая Азербайджан, страны региона и Персидского залива.

Об этом сообщил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов по итогам пленарной сессии «Евразия 2030+: инвестиции, рост и новые возможности», прошедшей в рамках бизнес-форума банка в Алматы (Казахстан), передают СМИ.

«Совет банка одобрил нам потенциальное географическое расширение на 11 государств. Это страны региона, такие как Азербайджан, Монголия, Грузия, Турция, Туркменистан, а также государства Персидского залива — Бахрейн, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ», — заявил Подгузов.

Глава финансового института подчеркнул, что стратегическая цель ЕАБР — стать полноценным региональным банком развития, для чего необходимо активное участие в инвестиционной повестке всех ключевых стран макрорегиона. При этом он уточнил, что расширение операционной деятельности не означает обязательное вхождение всех 11 государств в состав официальных акционеров банка.

На текущий стратегический период ЕАБР запланировал привлечение трех новых участников. Ближе всего к этому статусу сейчас находится Оман — стороны уже вышли на финальную стадию договоренностей, определив параметры и сроки вступления, и Маскату направлено официальное приглашение.