Пока отдельные европейские структуры продолжают наращивать давление на Азербайджан, принимая одну за другой политизированные резолюции, исламский мир демонстрирует совершенно иной подход. Обращение президента республики Ильхама Алиева к участникам XX сессии Конференции Парламентского союза государств — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) стало наглядным подтверждением того, что Баку сегодня остается одним из наиболее авторитетных и влиятельных центров исламского мира.

Даже несколько символично, что очередное обращение главы государства прозвучало практически одновременно с принятием в ПАСЕ новой антиазербайджанской резолюции. Однако если в Страсбурге Азербайджан зачастую рассматривают через призму политических претензий и двойных стандартов, то в Организации исламского сотрудничества Баку воспринимают как надежного партнера, последовательно отстаивающего принципы международного права, справедливости и взаимного уважения.

В своем послании президент Алиев особо подчеркнул активную роль Азербайджана в деятельности ОИС и Парламентского союза организации, отметив вклад страны в укрепление исламской солидарности и развитие сотрудничества между государствами-членами. Безусловно, этот вклад трудно переоценить. На протяжении десятилетий именно ОИС оставалась одной из немногих международных площадок, где позиция Азербайджана по армяно-азербайджанскому конфликту находила четкую и последовательную поддержку. Организация неоднократно принимала решения, подтверждающие суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, осуждала армянскую оккупацию и требовала выполнения норм международного права.

Фактически исламский мир задолго до многих других международных структур признал очевидную истину: оккупация азербайджанских территорий не может иметь политического оправдания.

Особое внимание в обращении главы государства уделено масштабам разрушений, которые Азербайджан обнаружил после освобождения своих территорий.

«В период оккупации Армения разрушила наши города и села, а также исламские религиозные и культурные памятники», — отметил президент.

Эта тема имеет особое значение не только для Азербайджана, но и для всего исламского мира. По официальным данным, за годы оккупации были уничтожены 65 из 67 мечетей, находившихся на захваченных территориях. Многие святыни были осквернены, превращены в руины или полностью стерты с лица земли.

Показательно, что те политики и организации, которые сегодня регулярно выступают с критикой Баку, на протяжении десятилетий предпочитали не замечать уничтожение исламского культурного наследия на оккупированных территориях. Вопрос разрушенных мечетей, кладбищ, мавзолеев и исторических памятников практически не становился предметом серьезного обсуждения в европейских институтах.

Сегодня ситуация принципиально изменилась. Азербайджан реализует крупнейшую программу восстановления освобожденных территорий. В Карабахе и Восточном Зангезуре заново строятся города и села, восстанавливаются исторические памятники, мечети, музеи и объекты культурного наследия.

Не менее важной частью обращения президента стала тема исламофобии. В последние годы мир столкнулся с тревожным ростом антимусульманских настроений. Оскорбления религиозных чувств, акции по сожжению священных книг, попытки представить ислам исключительно через призму экстремизма становятся все более серьезным вызовом для международного сообщества. Азербайджан последовательно выступает против подобных тенденций.

«Исламофобия является одной из серьезных угроз современности», — неоднократно подчеркивал президент Ильхам Алиев.

Позиция Баку заключается в том, что дискриминация мусульман и разжигание религиозной ненависти должны получать такую же жесткую международную оценку, как любые другие формы расизма и ксенофобии. При этом Азербайджан имеет полное моральное право говорить об этой проблеме. В стране исторически сосуществуют представители различных религий и культур. Азербайджан на протяжении многих лет выступает площадкой для межрелигиозного и межкультурного диалога, а его модель мультикультурализма признается одной из наиболее успешных в регионе.

Особую значимость нынешнему этапу придает и тот факт, что в 2027 году Азербайджан примет председательство в ОИС. Это не просто почетная миссия. Речь идет о признании возрастающей роли Баку в исламском мире и доверии со стороны десятков государств-членов организации. Предстоящее председательство позволит Азербайджану активнее участвовать в формировании общей повестки исламского мира, продвигать инициативы в сфере экономического сотрудничества, гуманитарного развития и укрепления международной безопасности.

На этом фоне становится все более очевидным контраст между отношением к Азербайджану в исламском мире и позицией ряда европейских структур. Пока одни пытаются говорить с Баку языком давления и ультиматумов, другие строят сотрудничество на основе взаимного уважения и признания объективных реалий. Именно поэтому значение Организации исламского сотрудничества для Азербайджана сегодня выходит далеко за рамки обычной международной дипломатии. Для Баку это площадка, где его голос слышат, его аргументы воспринимают всерьез, а вопросы справедливости и международного права не подменяются политической конъюнктурой.

Обращение Ильхама Алиева фактически стало подтверждением того, что Азербайджан намерен и дальше укреплять свои позиции в исламском мире, превращая поддержку, основанную на принципах солидарности и уважения суверенитета, в один из ключевых ресурсов своей внешней политики.