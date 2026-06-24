Пока ПАСЕ методично штампует одну за другой антиазербайджанские резолюции (сегодня принята очередная), в самой Ассамблее всё ещё находятся парламентарии, у которых хватает мужества и здравого смысла выступать против этой предвзятой машины.

Яркий пример — два украинских депутата, Тамила Ташева и Алексей Гончаренко. Во время обсуждения доклада ПАСЕ они прямо призвали коллег одуматься и отказаться от принятия очередной предвзятой резолюции. Их голоса прозвучали вопреки общей истерии.

Саму резолюцию можно смело отправить в корзину — это очередной ничего не стоящий клочок бумаги, который не изменит ни одного факта на земле. Гораздо важнее другое: всё ещё есть политики, готовые публично поддерживать Азербайджан вопреки мощному антиазербайджанскому мейнстриму.

Именно таким парламентариям в Баку выражают открытую и чёткую благодарность. Они не просто «инакомыслящие» — они демонстрируют, что даже в нынешней ПАСЕ сохраняются остатки рациональности и политической честности.

Ташева заявила, что Азербайджан — важный член Совета Европы:

«Нам нужно понимать сложный контекст недавних событий: Азербайджан восстановил свои международно признанные территории и восстановил мир с Арменией, что влияет на состояние мира в регионе Кавказа».

А .Гончаренко:

«Я буду честен с вами: я не буду голосовать и сейчас объясню вам почему. Не потому, что меня не волнуют демократия, права человека и верховенство закона. Эти темы меня интересуют, и именно поэтому я не буду голосовать за. Сейчас не лучшее время для этого. Мы должны ответить на один вопрос: какова у нас цель? Если наша цель — избавиться от Азербайджана в этой организации, то тогда мы на верном пути. Мы все знаем, какой будет реакция Азербайджана. Но я думаю, у нас у всех иная цель — удержать Азербайджан в этой организации. И я говорю это потому, что мне не всё равно на демократию, права человека и верховенство закона.

Ведь самое главное для нас — это мир, сохранить мир и предотвратить войну. Сейчас лучшее для этого время, потому что на последних выборах в Армении народ проголосовал за мир.

Мы должны быть частью и гарантом этого мира… Проблема с правами человека есть и в Украине. И вы скажете, что в разных странах эта проблема находится на разном уровне. Но у разных стран и разное географическое положение. Бельгия — страна примерно размером с Азербайджан. Но кто соседи Бельгии? Нидерланды, Люксембург, Франция. А кто соседи Азербайджана? Российская империя и Иран. И сейчас Азербайджан не хочет быть в поле досягаемости Москвы и Тегерана. Поэтому Азербайджану нужно быть с Европой. Да, вы сильны сейчас, но никто не знает, что будет в будущем».