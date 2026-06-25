Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков, однако в некоторых местах днем возможны дожди. Будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 19–23°, днем — 26–31° тепла.

Атмосферное давление будет на уровне 757 мм рт. ст., относительная влажность воздуха ночью — 70–80%, днем — 55–60%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах — ливни, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах прогнозируется туман. Местами ожидается усиление западного ветра.

Температура воздуха ночью составит 19–22°, днем — 28–33° тепла, в горах ночью — 9–14°, днем — 17–22°, местами — до 24–26° тепла.