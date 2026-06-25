США могут сократить поставки сжиженного природного газа в европейские страны, если Евросоюз не пересмотрит действующие правила контроля выбросов метана. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.

По его словам, без существенного смягчения европейского регулирования ЕС может столкнуться с серьезными последствиями для энергетического рынка. Райт подчеркнул, что речь не идет о прекращении экспорта американской энергии, однако поставки могут быть перенаправлены в другие регионы.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Брюссель не намерен идти на уступки США и другим экспортерам СПГ, добивающимся пересмотра европейских требований по выбросам метана.

По данным Bloomberg, Вашингтон считает новые правила ЕС чрезмерно сложными и предупреждает, что возможные штрафы создают риски для торговли энергоресурсами. Обсуждение вопроса ожидается на встрече министров энергетики стран ЕС в Люксембурге в пятницу.