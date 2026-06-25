Первый транш на сумму 3,2 млрд евро из 90 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan (USL) Европейский Союз будет выплачен 25 июня в день открытия Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) в польском Гданьске, сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

«Завтра мы выплатим первые 3,2 млрд евро из кредита», – сказала она на традиционной дискуссии YES Dinner Discussion, организованной Фондом Пинчука и Ялтинской европейской стратегией (YES) в Гданьске накануне URC 2026, передает «Интерфакс-Украина».

Она также повторила свои надежды на то, что до летних каникул ЕС сможет открыть остальные пять переговорных кластеров с Украиной в дополнение к первому, открытому 15 июня.

«Ни один процесс расширения не может охватить то, что страна на самом деле уже делает для Европы. У нас нет раздела о мужестве, нет раздела о стойкости, чтобы выразить то, что народ Украины уже делает для нас, европейцев. И поэтому это улица с двусторонним движением… Украина станет членом ЕС, и мы все должны над этим работать», – подчеркнула Кос.

Она выразила надежду, что эти 90 млрд евро помогут Украине воспользоваться окном возможностей, пока она действительно побеждает на поле боя.

«Мы должны использовать эти шесть месяцев всеми возможными способами, прежде чем Россия адаптируется… Мы не можем быть в безопасности в Европе, если Украина не станет членом ЕС», – сказала в заключение Кос.