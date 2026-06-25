Россия может не достичь целевых показателей по объемам авиаперевозок, установленных правительством. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию отечественной авиации. Президент попросил минтранс доложить уточненный прогноз по показателям авиаперевозок, сообщают «Ведомости».

«Есть риск, что установленные правительством целевые показатели по объемам авиаперевозок пассажиров могут быть не достигнуты», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что авиационная отрасль имеет для России особое значение, поскольку от ее состояния зависят транспортная связанность регионов, а также скорость и удобство передвижения граждан. По его словам, способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов является одним из ключевых показателей технологического, научного и промышленного суверенитета страны.

«Я прошу минтранс сегодня доложить уточненные планы по прогнозному пассажиропотоку, а также сообщить, какие дополнительные меры будут реализованы для того, чтобы максимально обеспечить потребности граждан в авиаперелетах», – сказал президент.

Путин подчеркнул, что власти будут помогать авиапрому, но персональная ответственность руководителей предприятий всегда будет оставаться высокой.