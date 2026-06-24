Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить авиационную технику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию авиации в Летно-исследовательском институте имени М.М. Громова в Жуковском.

«И Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать», – сказал Путин.

Президент отметил, что российская техника не только не уступает самым лучшим мировым образцам, а по ряду компонентов даже превзошла западные аналоги. Он также подчеркнул необходимость дальнейшего развития технологического потенциала и увеличения поставок отечественной авиатехники.